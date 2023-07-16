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  1. В Україні

У Києві судитимуть 4 водіїв, які пропонували хабарі поліцейським

22:00, 16 липня 2023
Порушники пропонували поліцейським хабарі за непритягнення до адміністративної відповідальності
У Києві судитимуть 4 водіїв, які пропонували хабарі поліцейським
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Поліція Києва повідомила, що протягом червня місяця слідчі Святошинського управління поліції скерували до суду чотири факти пропозиції неправомірної вигоди патрульним поліцейським. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Водії, порушуючи правила дорожнього руху або перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, намагалися відкупитися, щоб уникнути адміністративної відповідальності.

«Так, 40-річний водій, який проїхав на заборонений правилами дорожнього руху України знак 3.21. «В'їзд заборонено», запропонував інспекторам поліції 300 гривень неправомірної вигоди, аби уникнути відповідальності. Замість сплати штрафу у розмірі – 340 гривень, чоловік отримав підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Ще три водії, які керували транспортними засобами у стані алкогольного сп’яніння, намагалися «відкупитися» від покарання. Відносно порушників інспектори патрульної поліції склали відповідні адміністративні матеріали, а слідчі, в свою чергу, повідомили їм про підозри за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України – пропозиція неправомірної вигоди службовій особі.

52-річний та 47-річний керманичі відмовився від проходження перевірки на стан сп’яніння та запропонували патрульним 500 гривень та три тисячі гривень, аби їх відпустили. Інший, 33-річний порушник, кількість алкоголю в організмі якого перевищувала норму майже у вісім разів, аби уникнути відповідальності, запропонував поліцейському 1720 гривень неправомірної вигоди», - повідомляють у поліції.

Наразі, слідчі завершили досудове розслідування та скерували обвинувальні акти до Святошинського районного суду для розгляду справ по суті. За скоєне порушникам загрожує штраф до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі строком до чотирьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

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