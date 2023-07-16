Скільки ухилянтів хотіли втекти за кордон з 24 лютого: відповідь ДПСУ

Тисячі українців намагалися незаконно перетнути кордон.

Фото: ДПСУ

Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко повідомив, що від початку повномасштабного вторгнення близько 19 тисяч українців намагалися незаконно перетнути кордон. Про це він сказав на брифінгу.

Він зазначає, що у літній період пасажиропотік на кордоні значно зріс.

«Наприкінці весни щодоби кордон в обох напрямках перетинали 85-90 тис.осіб. Однак з червня пасажиропотік почав зростати: зараз у будні дні кордон перетинає 110-120 тис. осіб на добу, а у вихідні - 120-140 тис», - розповів він.

Також додається, що у середньому близько 150 осіб, зокрема, чоловіки від 18 до 60 років отримали відмову у перетині кордону.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.