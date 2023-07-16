У Києві карма швидко наздогнала зухвалих «героїв паркування», фото

Водії залишили власні машини посеред тротуару та на зеленій зоні.

Фото із соцмереж

У неділю, 16 липня, в Дніпровському районі Києва неподалік озера Тельбін помітили низку «героїв паркування». Про це повідомили в соціальних мережах.

«Недільна парковка на Тельбіні», – йдеться в повідомленні.

На опублікованих фото можна побачити, що водії залишили власні машини із порушення ПДР, зокрема, паркуючи їх прямо на зеленій зоні та посеред пішохідної частини дороги.

Пізніше користувачі соцмереж опублікували ще одне фото, на якому видно, що хтось із місцевих мешканців вирішив не терпіти «героїв паркування» та викликав на місце події правоохоронців.

Фото із соцмереж

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