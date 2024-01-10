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В Мукачево, несмотря на морозы, посреди зимы расцвела сакура, фото

23:00, 10 января 2024
Это уже не первый раз, когда дерево цветет «не в сезон».
В Мукачево, несмотря на морозы, посреди зимы расцвела сакура, фото
Источник фото: facebook.com/mukachevo.rada
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В городе Мукачево на Закарпатье в морозы расцвела сакура или японская вишня.

Как рассказали в городском совете Мукачево 9 января, несмотря на низкую температуру воздуха, на дереве можно заметить несколько цветущих бутонов.

Там также отметили, что это уже не первый раз – «не в сезон» дерево начало цвести в 2014 году.

Источник фото: facebook.com/mukachevo.rada

Сакура – известный символ Японии и японской культуры. Весеннее цветение этого дерева в Японии по торжественности можно приравнять к национальному празднику. Согласно географическому расположению, это событие неодновременно, официально считается что

  • в Саппоро это происходит 12 марта - 20 апреля,
  • в Токио 27 марта - 7 апреля,
  • в Киото 4 - 16 апреля
  • в Осаке 5 −13 апреля.

Начало, окончание и продолжительность цветения зависит от температуры и осадков. Региональные отличия очень способствуют туризму, ведь желающие полюбоваться красотой природы охотно путешествуют с юга на север, обеспечивая себе, по меньшей мере, неделю эстетического наслаждения.

Ритуал созерцания цветов, прогулка между цветущими деревьями и употребление специального бенто на природе называется Ханами. Очень ценятся предпоследние дни цветения, когда деревья еще обильно покрыты цветками, но лепестки уже легко отделяются и летают вокруг с ветерком, что часто сравнивается со снежной метелью. Ради этого была даже создана специальная служба оповещения, которая с помощью радио и телевидения информирует, где и когда началось цветение, сколько дней длится и наблюдается ли уже опадание.

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