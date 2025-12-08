Когда в Резерв+ появится фото владельца военно-учетного документа – сообщили в Минобороны

Новый документ будет содержать фото владельца и QR-код, что делает невозможным его использование посторонними лицами.

Фото: armyinform

С этой недели правительство унормирует единую форму военно-учетного документа в системе «Резерв+», сообщил Олег Берестовой, руководитель Главного управления информационных технологий Минобороны, во время Digital Defence Forum.

«С этой недели правительство унормирует единую форму военно-учетного документа. Он будет в такой форме, как вы его привыкли видеть, в Резерв+. Его можно также сгенерировать через портал «Дія»», — отметил Берестовой.

По его словам, новый документ будет иметь QR-код, а фотография владельца позволит идентифицировать личность и сделает невозможным подделку чужого документа. «Соответственно, для того, чтобы можно было идентифицировать личность, там нужна фотография, чтобы не подкладывать свой за чужой военно-учетный документ», — подчеркнул он.

Берестовый добавил, что других форм военно-учетного документа не предусмотрено.

