Верховный Суд сообщил о необходимости проведения конкурса на вакантные должности судей кассационных судов

В штате Верховного Суда остается 152 судьи, только в 2023 году уволились 24 судьи

Председатель Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда Александр Марчук 1 декабря сообщил о необходимости проведения конкурса на вакантные должности судей кассационных судов Верховного Суда.

«В Верховном Суде, в частности, в Кассационном уголовном суде уже возникло большое количество вакансий. Я надеюсь, что в ближайшем будущем соответствующие конкурсы будут объявлены и состоится отбор в Верховный Суд», - отметил Александр Марчук во время полилога «Правосудие в Украине во время войны: проблемы рассмотрения коррупционных и военных преступлений».

Впрочем, присутствовавший на конференции член ВККС Виталий Гацелюк в ответ отметил, что конкурс на должности судей Верховного Суда пока что не в приоритете у Комиссии.

Напомним, что штатное расписание всех кассационных судов Верховного Суда предполагает наличие 196 судей. В штате Верховного Суда осталось 152 судьи.

Только в 2023 году в отставку подали или уволились по собственному желанию 24 судьи Верховного Суда.

Отметим, что 25 ноября ВККС объявила конкурс на 25 вакантных должностей судей ВАКС и АП ВАКС.

Автор: Вячеслав Хрипун

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