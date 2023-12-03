Верховний Суд повідомив про необхідність проведення конкурсу на вакантні посади суддів касаційних судів

У штаті Верховного Суду залишається 152 судді, лише у 2023 році звільнилися 24 судді.

Голова Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду Олександр Марчук 1 грудня повідомив про необхідність проведення конкурсу на вакантні посади суддів касаційних судів Верховного Суду.

«У Верховному Суді, зокрема, у Касаційному кримінальному суді вже виникла значна кількість вакансій. Я маю надію, що в найближчому майбутньому відповідні конкурси будуть оголошені і відбудеться добір до Верховного Суду», - зазначив Олександр Марчук під час полілогу «Правосуддя в Україні під час війни: проблеми розгляду корупційних та воєнних злочинів».

Втім, присутній на конференції член ВККС Віталій Гацелюк у відповідь зазначив, що конкурс на посади суддів Верховного Суду поки що не в пріоритеті у Комісії.

Нагадаємо, що штатний розклад усіх касаційних судів Верховного Суду передбачає наявність 196 суддів. Наразі у штаті Верховного Суду залишилось 152 судді.

Тільки у 2023 році у відставку подали або звільнились за власним бажанням 24 судді Верховного Суду.

Зазначимо, що 25 листопада ВККС оголосила конкурс на 25 вакантних посад суддів ВАКС та АП ВАКС.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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