НАПК предлагает изменения в ГПК и КАСУ, чтобы обеспечить динамику рассмотрения дел Антикорсудом

Как отмечает глава НАПК, проблема низкой динамики рассмотрения судами дел о коррупционных и связанных с коррупцией уголовных правонарушениях определена в Государственной антикоррупционной программе.

13 декабря Правительство в лице председателя Нацагентства по предотвращению коррупции Александра Новикова зарегистрировало в Верховной Раде законопроект 10338 о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс и Кодекс административного судопроизводства по совершенствованию порядка рассмотрения дел Высшим антикоррупционным судом.

Целью указано «обеспечение надлежащей динамики судебного разбирательства дел в порядке административного и гражданского производства, отнесенных к подсудности Высшего антикоррупционного суда».

Как отмечает глава НАПК, проблема низкой динамики рассмотрения судами дел о коррупционных и связанных с коррупцией уголовных правонарушениях определена в Государственной антикоррупционной программе на 2023–2025 годы, утвержденной постановлением Кабинета Министров от 4 марта 2023 года №220.

Одна из семи рекомендаций Европейской Комиссии по членству Украины в Европейском Союзе касается усиления борьбы с коррупцией, в частности, путем активных и эффективных расследований, а также обеспечения надлежащей динамики судебных дел и вынесения приговоров.

В то же время на сегодняшний день количество дел, рассмотренных Высшим антикоррупционным судом, значительно меньше количества дел, поступающих на рассмотрение в этот суд. Это приводит к увеличению нагрузки на судей Высшего антикоррупционного суда, что влияет на качество осуществляемого ими правосудия.

Так, согласно отчетным данным в течение 2020–2022 годов в Высшем антикоррупционном суде наблюдается рост количества нерассмотренных уголовных производств, рассмотрение которых переходит на следующий отчетный период (175 – в 2020 году, 185 – в 2021 году, 219 – в 2022 году). При этом количество рассмотренных производств ежегодно почти не меняется и составляет в среднем 52 производства в год.

Увеличение нагрузки на судей Высшего антикоррупционного суда обуславливает чрезмерно длительное рассмотрение уголовных производств, которое по состоянию на 1 января 2023 г. в среднем составляло 594 дня, а также ставит под угрозу соблюдение принципа разумных сроков. Так, в судах общей юрисдикции 83% уголовных производств осуществляется в срок до одного года, в Высшем антикоррупционном суде в такой же срок рассматривается только 35% уголовных производств.

Кроме того, с начала деятельности Высшего антикоррупционного суда к его подсудности постепенно были отнесены отдельные категории административных и гражданских производств, которые согласно законодательству нуждаются в задействовании значительных человеческих и временных ресурсов, что также влияет на эффективность деятельности суда и приводит к дополнительной нагрузке.

Указанные выше обстоятельства обусловливают необходимость пересмотра подхода к определению состава суда по рассмотрению административных и гражданских производств Высшим антикоррупционным судом.

Поэтому законопроектом предусмотрено исключить из Гражданского процессуального кодекса и Кодекса административного судопроизводства Украины положения об обязательном осуществлении гражданских и административных производств, отнесенных к подсудности Высшего антикоррупционного суда, первой инстанции коллегиально судом в составе трех судей.

Также законопроект содержит соответствующие изменения в ГПК Украины, которые заключаются в том, что дела о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства в зависимости от сложности рассматриваются судьей Высшего антикоррупционного суда единолично или коллегиально в составе трех судей этого суда.

Напомним, МВФ ожидает, что Украина до марта 2024 года примет закон о рационализации рассмотрения Высшим антикоррупционным судом дел одним судьей или коллегией судей.

Автор: Наталья Мамченко

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