Какие виды учета рабочего времени применяют во время действия военного положения

В настоящее время в Украине существует три вида учета рабочего времени.

Юго-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда рассказало о видах учета рабочего времени.

В настоящее время в Украине существует три вида учета рабочего времени:

Ежедневный – применяют, если работник имеет одинаковую продолжительность суточной работы;

Еженедельный – используют, когда продолжительность ежедневной работы неодинакова, однако через неделю работник выполняет установленную норму рабочего времени, но не более 40 часов;

Итоговый - ведут на предприятиях, работающих непрерывно и при выполнении отдельных видов работ, где по условиям производства нельзя соблюдать установленную для некоторых работников стабильную ежедневную или еженедельную продолжительность рабочего времени.

Раньше мы писали, что делать, если работодатель не хочет заключить с вами трудовой договор в соответствии с законодательством.

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