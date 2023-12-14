Які є види обліку робочого часу застосовують під час дії воєнного стану

Нині в Україні існує три види обліку робочого часу.

Південно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці розповіло про види обліку робочого часу.

Нині в Україні існує три види обліку робочого часу:

Щоденний - застосовують, якщо працівник має однакову тривалість добової роботи;

Щотижневий - використовують, коли тривалість щоденної роботи неоднакова, проте за тиждень працівник виконує встановлену норму робочого часу, але не більше 40 годин;

Підсумований - поводять на підприємствах, що працюють безперервно та при виконанні окремих видів робіт, де за умовами виробництва не можна додержуватися встановленої для деяких працівників стабільної щоденної або щотижневої тривалості робочого часу.

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