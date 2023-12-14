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  1. В Україні

У Києві сталася пожежа на автомийці

07:19, 14 грудня 2023
Причину та обставини пожежі встановлюють правоохоронні органи.
У Києві сталася пожежа на автомийці
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У Києві у середу, 13 грудня, до рятувальників надійшла інформація про пожежу у Святошинському районі. Як повідомили у Головному управлінні ДСНС України у місті Києва, по прибуттю на місце рятувальники встановили, що пожежа виникла у приміщенні котельні діючої автомийки.

Надзвичайники ліквідували пожежу на площі 50 кв. м. Жертв та постраждалих немає.

Причину та обставини пожежі встановлюють правоохоронні органи.

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