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  1. Законодавство

У Раді зареєстровали законопроєкт щодо вдосконалення порядку розгляду справ Антикорсудом

17:55, 13 грудня 2023
Законопроект має на меті забезпечення належної динаміки судового розгляду справ у порядку адміністративного і цивільного провадження, віднесених до підсудності ВАКС.
У Раді зареєстровали законопроєкт щодо вдосконалення порядку розгляду справ Антикорсудом
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Кабінетом Міністрів України зареєстровано у Верховній Раді України проект Закону «Про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України щодо вдосконалення порядку розгляду справ Вищим антикорупційним судом» № 10338. Про це повідомив представник КМУ в Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його словами, законопроєкт має на меті забезпечення належної динаміки судового розгляду справ у порядку адміністративного і цивільного провадження, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду.

Проектом Закону пропонується:

- виключити із Цивільного процесуального кодексу України та Кодексу адміністративного судочинства України положення щодо обов’язкового здійснення цивільних та адміністративних проваджень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, у першій інстанції колегіально судом у складі трьох суддів;

-  внести зміни до Цивільного процесуального кодексу України, які передбачають, що справи про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, залежно від складності, розглядаються суддею Вищого антикорупційного суду одноособово або колегіально у складі трьох суддів цього суду.

Раніше у Раду внесли законопроєкт щодо вдосконалення порядку здійснення кримінального провадження Вищим антикорсудом.

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