Хто може отримати пільги зі сплати податку на нерухомість: перелік

Оподаткуванню підлягають квартири площею від 60 кв. метрів та будинки площею від 120 кв. метрів.

Головне управління ДПС у Рівненській області пояснило, у яких випадках передбачені пільги зі сплату податку на нерухомість.

Так, підпунктом 266.4.1 п. 266.4 ст. 266 Податкового кодексу України (ПКУ) передбачено пільги зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, а саме: база оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи – платника податку, зменшується.

Це передбачено для:

для квартири/квартир незалежно від їх кількості – на 60 кв. метрів;

для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості – на 120 кв. метрів;

для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), – на 180 кв. метрів.

«Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік)», – йдеться у повідомленні.

Фахівці зазначили, що пільги з податку на нерухоме майно, які передбачені для фізичних осіб не застосовуються до:

об’єкта/об’єктів оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, встановленої п.п. 266.4.1 п. 266.4 ст. 266 ПКУ;

об’єкта/об’єктів оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності) (п.п. 266.4.3 п. 266.4 ст. 266 ПКУ).

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