Виплати для ВПО, які повернулися з-за кордону: що змінюється

ВПО можуть вперше звертатися по виплати за 15 робочих днів після повернення в Україну.

Міністерство соціальної політики України нагадало, що уряд запровадив зміни у призначення допомоги на проживання для внутрішньо переміщених осіб, які повернулися з-за кордону.

Серед них:

ВПО можуть вперше звертатися по виплати за 15 робочих днів після повернення в Україну. У такий самий термін можуть звертатися по грошову допомогу і українці, які повернулися після 1 серпня 2023 року, але втратили виплати через перебування за кордоном понад 30 днів. Допомогу призначатимуть на шість місяців за особистим зверненням. ВПО, які після 1 серпня 2023 року змушені були повторно покинути свої домівки через обов’язкову/примусову евакуацію (у т.ч. через підрив окупантами Каховської ГЕС), зможуть отримувати допомогу протягом ще 6 місяців.

У випадках, коли людина відмовилася від виплати, допомога на проживання буде призначатися повторно, якщо:

- після припинення виплати допомоги її житло було знищено або пошкоджено;

- після припинення виплати територія повторно з 01.12.2023 увійшла до переліку територій, перелік яких затверджено Мінреінтеграції.

Раніше ми писали, що у Києві ще 20 родин отримали ключі від квартир для тимчасового проживання.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.