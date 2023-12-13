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  1. В Україні

Виплати для ВПО, які повернулися з-за кордону: що змінюється

18:20, 13 грудня 2023
ВПО можуть вперше звертатися по виплати за 15 робочих днів після повернення в Україну.
Виплати для ВПО, які повернулися з-за кордону: що змінюється
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Міністерство соціальної політики України нагадало, що уряд запровадив зміни у призначення допомоги на проживання для внутрішньо переміщених осіб, які повернулися з-за кордону.

Серед них:

  1. ВПО можуть вперше звертатися по виплати за 15 робочих днів після повернення в Україну.
  2. У такий самий термін можуть звертатися по грошову допомогу і українці, які повернулися після 1 серпня 2023 року, але втратили виплати через перебування за кордоном понад 30 днів. Допомогу призначатимуть на шість місяців за особистим зверненням.
  3. ВПО, які після 1 серпня 2023 року змушені були повторно покинути свої домівки через обов’язкову/примусову евакуацію (у т.ч. через підрив окупантами Каховської ГЕС), зможуть отримувати допомогу протягом ще 6 місяців.

 У випадках, коли людина відмовилася від виплати, допомога на проживання буде призначатися повторно, якщо:

- після припинення виплати допомоги її житло було знищено або пошкоджено;

- після припинення виплати територія повторно з 01.12.2023 увійшла до переліку територій, перелік яких затверджено Мінреінтеграції.

Раніше ми писали, що у Києві ще 20 родин отримали ключі від квартир для тимчасового проживання.

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