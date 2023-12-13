Выплаты для ВПЛ, которые вернулись из-за границы: что меняется

ВПЛ могут впервые обращаться за выплатами за 15 рабочих дней после возвращения в Украину.

Министерство социальной политики Украины напомнило, что правительство внесло изменения в назначение помощи на проживание для внутренне перемещенных лиц, вернувшихся из-за границы.

Среди них:

ВПЛ могут впервые обращаться за выплатами за 15 рабочих дней после возвращения в Украину. В такой же срок могут обращаться за денежной помощью и украинцы, вернувшиеся после 1 августа 2023 года, но потерявшие выплаты из-за пребывания за границей более 30 дней. Помощь будет назначаться на шесть месяцев за личным обращением. ВПЛ, которые после 1 августа 2023 года вынуждены были повторно покинуть свои дома из-за обязательной/принудительной эвакуации (в т.ч. из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС), смогут получать помощь в течение еще 6 месяцев.

В случаях, когда человек отказался от выплаты, пособие на жительство будет назначаться повторно, если:

- после прекращения выплаты пособия его жилье было уничтожено или повреждено;

- после прекращения выплаты территория повторно с 01.12.2023 вошла в перечень территорий, перечень которых утвержден Минреинтеграции.

Ранее сообщалось, что в Киеве еще 20 семей получили ключи от квартир для временного проживания.

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