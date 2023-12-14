Местами значительные осадки и порывы ветра 15-20 м/с – прогноз погоды на 14 декабря

В южных, центральных и северо-восточных областях порывы ветра 15-20 м/с.

Источник фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

В Украинском гидрометеорологическом центре сообщили, на какую погоду ожидать за окном в четверг, 14 декабря.

По прогнозам синоптиков, в четверг облачно.

«Умеренные мокрый снег и дождь, местами гололед, налипание мокрого снега, в южной части преимущественно дожди; ночью в Карпатах и на Закарпатье, днем в северо-восточных областях значительные осадки.

На дорогах, кроме юга страны, местами гололедица», - говорится в сообщении.

Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в южных, центральных и северо-восточных областях порывы 15-20 м/с.

Температура ночью и днем от 1° мороза до 4° тепла (ночью на востоке и северо-востоке 1-6° мороза), днем на Закарпатье и в центральных областях 3-8° тепла, в южной части 8-13° тепла.

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