Под Киевом произошел взрыв газа в доме: два человека оказались под завалами, есть жертва

С помощью крана удалось деблокировать мужчину из-под завалов, но реанимационные меры результаты не дали – он погиб от полученных травм.

В среду, 13 декабря, в Киевской области в одном из сел Обуховского района произошел взрыв в доме. Два человека оказались под завалами. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Киевской области.

«13 декабря в 07:16 в оперативно-диспетчерскую службу Обуховского района поступило сообщение о взрыве в частном жилом доме по адресу: с. Чайки, ул. Центральная», – рассказали спасатели.

Когда спасатели прибыли на место, выяснилось, что в результате утечки природного газа произошел взрыв в частном хозяйственном здании, под завалами вероятно находятся женщина и мужчина.

«Женщина в шоковом состоянии деблокирована из-под завалов и передана врачам скорой медицинской помощи. С помощью крана удалось деблокировать мужчину из-под завалов, но реанимационные меры результатов не дали – мужчина от полученных травм погиб», - говорится в сообщении.

К работам были привлечены три единицы техники и семь членов личного состава.

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