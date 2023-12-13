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  1. В Україні

Під Києвом стався вибух газу в будинку: дві людини опинилися під завалами, є жертва

23:42, 13 грудня 2023
За допомогою крану вдалося деблокувати чоловіка з-під завалів, але реанімаційні заходи результатів не дали – він загинув від отриманих травм.
Під Києвом стався вибух газу в будинку: дві людини опинилися під завалами, є жертва
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У середу, 13 грудня, на Київщині в одному з сіл Обуховського району стався вибух у будинку. Двоє людей опинились під завалами. Про це повідомляє пресслужба ДСНС Київської області.

«13 грудня о 07:16 до оперативно-диспетчерської служби Обухівського району надійшло повідомлення про вибух в приватному житловому будинку за адресою: с. Чайки, вул. Центральна», - розповіли рятувальники.

Коли рятувальники прибули на місце, то з'ясувалось, що внаслідок витоку природного газу стався вибух в приватній господарчій будівлі, під завалами ймовірно знаходяться жінка та чоловік.

«Жінку в шоковому стані деблоковано з-під завалів та передано лікарям швидкої медичної допомоги. За допомогою крану вдалося деблокувати чоловіка з-під завалів, але реанімаційні заходи результатів не дали – чоловік від отриманих травм загинув», - йдеться у повідомленні.

До робіт було залучено три одиниці техніки та сім членів особового складу.

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