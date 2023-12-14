Місцями значні опади та пориви вітру 15-20 м/с – прогноз погоди на 14 грудня

У південних, центральних та північно-східних областях пориви вітру 15-20 м/с.

Джерело фото: facebook.com/MNS.GOV.UA

В Українському гідрометеорологічному центрі повідомили на яку погоду очікувати за вікном у четвер, 14 грудня.

За прогнозами синоптиків у четвер хмарно.

«Помірні мокрий сніг та дощ, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу, в південній частині переважно дощі; вночі в Карпатах та на Закарпатті, вдень у північно-східних областях значні опади.

На дорогах, крім півдня країни, місцями ожеледиця», - сказано у повідомленні.

Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, у південних, центральних та північно-східних областях пориви 15-20 м/с.

Температура вночі та вдень від 1° морозу до 4° тепла (вночі на сході та північному сході 1-6° морозу), вдень на Закарпатті та у центральних областях 3-8° тепла, у південній частині 8-13° тепла.

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