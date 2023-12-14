Кто может получить льготы по уплате налога на недвижимость: список

Обложению подлежат квартиры площадью от 60 кв. метров и дома площадью от 120 кв. метров.

Главное управление ГНС в Ровенской области объяснило, в каких случаях предусмотрены льготы по уплате налога на недвижимость.

Так, подпунктом 266.4.1 п. 266.4 ст. 266 Налогового кодекса Украины (НКУ) предусмотрены льготы по уплате налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, а именно: налогооблагаемая база объекта/объектов жилой недвижимости, в том числе их долей, находящихся в собственности физического лица – плательщика налога, уменьшается.

Это предусмотрено для:

для квартиры/квартир независимо от их количества – на 60 кв. метров;

для жилого дома/домов независимо от их количества – на 120 кв. метров;

для разных типов объектов жилой недвижимости, в том числе их долей (в случае одновременного пребывания в собственности плательщика налога квартиры/квартир и жилого дома/домов, в том числе их долей) – на 180 кв. метров.

«Такое уменьшение предоставляется один раз за каждый базовый налоговый (отчетный) период (год)», – говорится в сообщении.

Специалисты отметили, что льготы по налогу на недвижимое имущество, предусмотренные для физических лиц, не применяются к:

объекта/объектов налогообложения, если площадь такого/таких объекта/объектов превышает пятикратный размер не облагаемой налогом площади, установленной п.п. 266.4.1 п. 266.4 ст. 266 НКУ;

объекта/объектов налогообложения, используемых их владельцами с целью получения доходов (сдаются в аренду, лизинг, ссуду, используются в предпринимательской деятельности) (п.п. 266.4.3 п. 266.4 ст. 266 НКУ).

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