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  1. Законодательство

В Раде зарегистрировали законопроект по усовершенствованию порядка рассмотрения дел Антикорсудом

17:55, 13 декабря 2023
Законопроект направлен на обеспечение надлежащей динамики судебного разбирательства дел в порядке административного и гражданского производства, отнесенных к подсудности ВАКС.
В Раде зарегистрировали законопроект по усовершенствованию порядка рассмотрения дел Антикорсудом
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Кабинетом Министров Украины зарегистрирован в Верховной Раде Украины проект Закона «О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины по совершенствованию порядка рассмотрения дел Высшим антикоррупционным судом» № 10338. Об этом сообщил представитель КМУ в Верховной Раде Тарас Мельничук.

По его словам, законопроект имеет целью обеспечение надлежащей динамики судебного разбирательства дел в порядке административного и гражданского производства, отнесенных к подсудности Высшего антикоррупционного суда.

Проектом Закона предлагается:

- исключить из Гражданского процессуального кодекса Украины и Кодекса административного судопроизводства Украины положения об обязательном осуществлении гражданских и административных производств, отнесенных к подсудности Высшего антикоррупционного суда, в первой инстанции коллегиально судом в составе трех судей;

- внести изменения в Гражданский процессуальный кодекс Украины, предусматривающие, что дела о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства, в зависимости от сложности, рассматриваются судьей Высшего антикоррупционного суда единолично или коллегиально в составе трех судей этого суда.

Ранее в Раду внесли законопроект об усовершенствовании порядка осуществления уголовного производства Высшим антикорсудом.

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