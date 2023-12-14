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От 7,57 млн грн: при каких условиях будет наступать уголовная ответственность за контрабанду товаров

Уголовная ответственность по новой статье 201-3 о контрабанде товаров будет наступать только если общая стоимость предметов контрабанды составила более 7,57 млн грн.

НАПК предлагает изменения в ГПК и КАСУ, чтобы обеспечить динамику рассмотрения дел Антикорсудом

Как отмечает глава НАПК, проблема низкой динамики рассмотрения судами дел о коррупционных и связанных с коррупцией уголовных правонарушениях определена в Государственной антикоррупционной программе.

По каким правилам ВККС завершит конкурс на вакансии местных и апелляционных судов - закон

По новому закону ВККС завершает конкурсы на занятие вакантных должностей судей, объявленные 14 сентября, по правилам, действующим после вступления в силу Закона по усовершенствованию процедур судейской карьеры.

Депутаты вновь криминализировали контрабанду: что изменится в Уголовном кодексе, кто будет расследовать и когда вступит в силу

Как отметили в ГЮУ Верховной Рады, отсрочка вступления в силу статьи 201-3 «Контрабанда товаров» создаст ситуацию, при которой деяние, которое де-юре признано законодателем согласно принятому закону преступлением, де-факто будет влечь уголовную ответственность только через полгода.

Министерство обороны будет определять сроки пребывания военнослужащих Вооруженных Сил в международных организациях

Минобороны будет устанавливать соотношение численности лиц офицерского, сержантского и старшинского состава по воинским званиям и предельные сроки пребывания таких лиц на должностях в ВСУ, - Кабмин одобрил изменения.

  1. В Украине

В Киеве произошел пожар на автомойке

07:19, 14 декабря 2023
Причину и обстоятельства пожара устанавливают правоохранительные органы.
В Киеве произошел пожар на автомойке
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В Киеве в среду, 13 декабря, к спасателям поступила информация о пожаре в Святошинском районе. Как сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в городе Киеве, по прибытию на место спасатели установили, что пожар возник в помещении котельной действующей автомойки.

Чрезвычайники ликвидировали пожар на площади 50 кв. м. Жертв и пострадавших нет.

Причину и обстоятельства пожара устанавливают правоохранительные органы.

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