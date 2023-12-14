В Киеве произошел пожар на автомойке

Причину и обстоятельства пожара устанавливают правоохранительные органы.

В Киеве в среду, 13 декабря, к спасателям поступила информация о пожаре в Святошинском районе. Как сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в городе Киеве, по прибытию на место спасатели установили, что пожар возник в помещении котельной действующей автомойки.

Чрезвычайники ликвидировали пожар на площади 50 кв. м. Жертв и пострадавших нет.

Причину и обстоятельства пожара устанавливают правоохранительные органы.

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