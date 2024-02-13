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Кандидат на главу НАПК, представитель Уполномоченного в местах несвободы Виталий Никулин объяснил, почему не указал в декларации ни одного жилья в Киеве

11:45, 13 февраля 2024
12 февраля Виталий Никулин проходил собеседование на добродетель с Конкурсной комиссией.
Кандидат на главу НАПК, представитель Уполномоченного в местах несвободы Виталий Никулин объяснил, почему не указал в декларации ни одного жилья в Киеве
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Кроме бывших и нынешних работников НАПК, НАБУ, прокуроров САП, на должность главы Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) претендует представитель Уполномоченного по правам человека Дмитрия Лубинца в местах несвободы Виталий Никулин.

Віталій Нікулін у 2012 – 2021 працював у Харківській міській раді на посадах головного спеціаліста сектору технічного нагляду контрольної інспекції Департаменту контролю, заступника начальника відділу – завідувача сектору діловодства та контролю виконання документів відділу реклами, начальника відділу реклами, заступника директора Департаменту контролю.

З 2022 по теперішній час – працює у Секретаріаті Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Обіймав посади головного спеціаліста Сектору запобігання та виявлення корупції, директора Департаменту моніторингу додержання інформаційних прав, представника Уповноваженого з прав людини в місцях несвободи.

Як зазначає кандидат, він певний час займався питаннями додержання антикорупційного законодавства, був уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції в Секретаріаті Уповноваженого.

Наразі займає посаду представника Уповноваженого з прав людини в місцях несвободи, здійснює координацію діяльності Департаменту з питань реалізації національного превентивного механізму, на який покладено функції попередження катувань та іншого жорстокого, нелюдського та такого, що принижує гідність, видів поводження чи покарання.

12 лютого Віталій Нікулін проходив співбесіду на доброчесність з Конкурсною комісією. Як зазначає Transparency International Ukraine, Комісію зацікавили питання щодо транспортних засобів. Перше стосувалось ціни на автомобіль, який було придбано за $7,5 тис., а продано за трохи менше ніж 10 тисяч доларів, тобто дорожче. Кандидат пояснив, що вказана автівка була пошкоджена при ударі і вимагала ремонту, тому була придбана дешевше, а продав він її вже відремонтованою і з невеликим пробігом. Щодо другої автівки кандидат пояснив, що належить вона його брату, а він нею фактично користується з 2020 року згідно з довіреністю. Проте комісія підкреслила, що кандидат помилково задекларував право користування автівкою у 2020 році, адже довіреність була видана ще у 2018.

Також комісія звернула увагу, що у своїй декларації за 2022 рік Нікулін вказав фактичним місцем проживання місто Київ, проте у декларації в розділі «Обʼєкти нерухомості» не задекларовано жодного житла у Києві. Таку ситуацію пояснює тим, що після повномасштабного вторгнення вони з сім’єю часто змінювали місце проживання. До Києва переїхали лише восени 2022 року. Стверджує, що не вказав в декларації квартиру, яку орендує в Києві, бо на момент подачі декларації користувався нею менше ніж 180 днів і тому вважав, що вона не підлягає декларуванню. Зазначив, що це “помилка, яку на жаль не можна виправити”, бо строк для подання виправленої декларації збіг.

Нікулін є власником квартири у м. Чистякове Донецької області, яке з 2014 року є тимчасово окупованим. Він та його дружина родом зі Східної частини України, яка тимчасово під окупацією. На запитання комісії пояснив, що батьки дружини вже померли, а його батьки досі проживають на ТОТ. Втім за останні 2 роки стосунків з ними майже не підтримує.

Брат Віталія проживав в москві, але після початку повномасштабного вторгнення переїхав спочатку до Казахстану, потім до Грузії, а зараз він проживає в Індонезії. Нікулін попросив підкреслити, що з вересня 2022 року його брат є зареєстрованим ФОПом в Україні та сплачує податки.

Автор: Наталя Мамченко 

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