Работа над расчетом обоснованной схемы должностных окладов госслужащих продолжается – НАДС

Также в НАДС размышляют над внедрением механизмов карьерного продвижения государственных служащих.

В Национальном агентстве по вопросам государственной службы (НАДС) рассказали о приоритетах в работе Агентства в 2024 году.

Так, Агентство планирует продолжить реформу системы оплаты труда государственных служащих – провести необходимые расчеты и сформировать обоснованную Схему должностных окладов, но уже на 2025 год.

Кроме того, в НАДС считают, что уже пора возобновить конкурсные процедуры на занятие должностей государственной службы, еще и на основе «меритократического принципа» (принцип, когда на государственные должности назначаются лучшие сотрудники с учетом их профессиональных достижений).

Также в НАДС считают возможным внедрить механизмы карьерного продвижения служащих «путем возможности перевода на высшие должности государственной службы в пределах категории должностей в течение одного года после получения отличной оценки по результатам ежегодного оценивания».

По мнению НАДС, такой подход перспективен не только для работников, но и для государства, ведь «поиск, подбор и обучение персонала является процессом длительным и дорогим».

Автор: Вячеслав Хрипун

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