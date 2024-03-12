Робота над розрахунком обґрунтованої схеми посадових окладів держслужбовців продовжується – НАДС

Також у НАДС розмірковують над запровадженням механізмів кар’єрного просування державних службовців.

У Національному агентстві з питань державної служби (НАДС) розповіли про пріоритети в роботі Агентства у 2024 році.

Так, Агентство, зокрема, планує продовжити реформу системи оплати праці державних службовців – провести необхідні розрахунки та сформувати обґрунтовану Схему посадових окладів, але вже на 2025 рік.

Крім того, у НАДС вважають, що вже настав час відновити конкурсні процедури на зайняття посад державної служби, до того ж на основі «меритократичного принципу» (принцип, коли на державні посади призначаються найкращі працівники з огляду на їх професійні досягнення) .

Також у НАДС вважають можливим запровадити механізми кар’єрного просування держаних службовців «шляхом можливості переведення на вищі посади державної служби в межах категорії посад протягом одного року після отримання відмінної оцінки за результатами щорічного оцінювання».

На думку НАДС, такий підхід є перспективним не лише для працівників, а й для держави, адже «пошук, підбір і навчання персоналу є процесом тривалим і дорогим».

Автор: В’ячеслав Хрипун

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