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Что такое торговля людьми и предусмотрена ответственность за такие действия: напоминание

14:48, 12 марта 2024
Есть разные формы торговли людьми, например, вовлечение в преступную деятельность, принудительная беременность, изъятие органов и другое.
Что такое торговля людьми и предусмотрена ответственность за такие действия: напоминание
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В Координационном центре по оказанию права помощи рассказали, что такое торговля людьми, какие бывают формы и какая предусмотрена ответственность за такие действия.

Торговля людьми – совершение незаконного соглашения, объектом которого является человек.

Признаки торговли людьми – вербовка, перемещение, укрывательство, передача или получение человека, совершенные с целью эксплуатации, в том числе сексуальной, с использованием обмана, мошенничества, шантажа, уязвимого состояния человека или с применением или угрозой применения насилия, с использованием служебного положения или материального или другой зависимости от другого лица, в соответствии с Уголовным кодексом Украины признаются преступлением.

Кваліфікуючими ознаками торгівлі людьми є вчинення злочину:

  • спрямованого щодо неповнолітньої чи малолітньої особи;
  • щодо кількох осіб;
  • повторно;
  • за попередньою змовою групою осіб або організованою групою;
  • службовою особою з використанням службового становища або батьками, усиновителями, опікунами чи піклувальниками;
  • поєднаного з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого чи його близьких, або з погрозою застосування такого насильства;
  • спричинив тяжкі наслідки.

Форми торгівлі людьми:

  • сексуальна експлуатація;
  • втягнення у злочинну діяльність;
  • залучення в боргову кабалу;
  • усиновлення (удочеріння) з метою наживи;
  • використання в збройних конфліктах;
  • примусова праця;
  • примусова вагітність;
  • вилучення органів;
  • проведення дослідів над людиною без її згоди.

Відповідальність за вчинення торгівлі людьми

Торгівля людьми – це злочин, який карається позбавленням волі згідно з Кримінальним кодексом України.

Торгівля людиною, а так само вербування, переміщення, переховування, передача або одержання людини, вчинені з метою експлуатації, з використанням примусу, викрадення, обману, шантажу, матеріальної чи іншої залежності потерпілого, його уразливого стану або підкупу третьої особи, яка контролює потерпілого, для отримання згоди на його експлуатацію, – караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.

Дії  вчинені щодо неповнолітнього або щодо кількох осіб, або повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або службовою особою з використанням службового становища, або поєднані з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров’я потерпілого чи його близьких, або з погрозою застосування такого насильства, – караються позбавленням волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Вищезазначені вчинені щодо неповнолітнього його батьками, усиновителями, опікунами чи піклувальниками, або вчинені щодо малолітнього, або організованою групою, або поєднані з насильством, небезпечним для життя або здоров’я потерпілого чи його близьких, або з погрозою застосування такого насильства, або якщо вони спричинили тяжкі наслідки, – караються позбавленням волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

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