Европарламент планирует судиться с Еврокомиссией из-за размораживания миллиардов евро для Венгрии

Европейский парламент готовит иск в суд против Еврокомиссии из-за размораживания 10,2 миллиарда евро для Венгрии.

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Европейский парламент готовится подать в суд на Европейскую комиссию по ее решению разморозить миллиарды евро для Венгрии в конце прошлого года, сообщает Politico.

Комитет Европарламента по правовым вопросам почти единогласно проголосовал за то, чтобы подать в суд на Еврокомиссию за нарушение ее обязательств по защите денег налогоплательщиков от нецелевого использования.

В декабре прошлого года Еврокомиссия разблокировала 10,2 миллиарда евро из фондов ЕС для Венгрии, выплата которых была заморожена из-за беспокойства по поводу ситуации с правами человека и верховенством права в стране. Это решение стало попыткой обеспечить участие страны в саммите ЕС, где обсуждались вопросы помощи Украине и переговоров о вступлении.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен подвергалась критике от депутатов Европарламента, которые обвинили ее в том, что она подверглась шантажу венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

«Мы считаем, что у нас есть веские аргументы, поскольку Комиссия сама себе противоречит, придерживается ли Венгрия принципа верховенства права», – заявил евродепутат от «Зеленых» Даниэль Фрейнд.

Лидеры политических групп встретятся для помощи президентке Европарламента в подаче иска против Еврокомиссии в суд.

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