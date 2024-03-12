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Європарламент планує судитися з Єврокомісією через розмороження мільярдів євро для Угорщини

13:00, 12 березня 2024
Європейський парламент готує позов до суду проти Єврокомісії через розмороження 10,2 мільярда євро для Угорщини.
Європарламент планує судитися з Єврокомісією через розмороження мільярдів євро для Угорщини
Джерело фото: iprosvita.com
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Європейський парламент готується подати до суду на Європейську комісію через її рішення розморозити мільярди євро для Угорщини наприкінці минулого року, повідомляє Politico.

Комітет Європарламенту з правових питань майже одноголосно проголосував за те, щоб подати до суду на Єврокомісію за порушення її зобов'язань щодо захисту грошей платників податків від нецільового використання.

У грудні минулого року Єврокомісія розблокувала 10,2 мільярда євро з фондів ЄС для Угорщини, виплата яких була заморожена через занепокоєння щодо ситуації з правами людини та верховенством права в країні. Це рішення стало спробою забезпечити участь країни в саміті ЄС, де обговорювалися питання допомоги Україні та переговорів про вступ.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазнавала критику від депутатів Європарламенту, які звинуватили її в тому, що вона піддалася на шантаж угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана.

«Ми вважаємо, що у нас є вагомі аргументи, оскільки Комісія сама собі суперечить щодо того, чи дотримується Угорщина принципу верховенства права», – заявив євродепутат від «Зелених» Даніель Фройнд.

Лідери політичних груп зустрінуться для допомоги президентці Європарламенту у подачі позову проти Єврокомісії до суду.

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