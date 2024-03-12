Депутати хочуть корпоратизувати комунальні підприємства

Парламент працює над законопроєктом №5593-д, який, за словами депутата, є логічним продовженням реформи корпоративного управління.

Джерело фото: portal.lviv.ua

Як зазначив народний депутат від фракції «Слуга Народу», голова підкомітету з питань регулювання публічних закупівель та ефективного управління державним і комунальним майном Олексій Мовчан, комунальні підприємства здебільшого управляються неефективно, але змінити ситуацію може їхня корпоратизація.

За його словами, в Україні станом на 1 січня цього року зареєстровано 14 012 комунальних підприємств, які мають суттєві недоліки порівняно з приватними.

«Вони менш прибуткові, менш ефективні та менш інноваційні, мають гіршу мотивацію та продуктивність персоналу, викривлюють конкуренцію на ринку. Не тільки суспільство, а й громади та держава потерпають від неефективної діяльності комунальних підприємств», – пояснив парламентар.

Він додав, що саме тому парламент працює над законопроєктом №5593-д, який, за його словами, є логічним продовженням реформи корпоративного управління.

Мовчан пояснює, що тільки 22% комунальних підприємств змогли забезпечити свою діяльність без зовнішнього фінансування, а близько 60% підприємств не звітують публічно про свою діяльність.

«Тобто наразі КП є збитковими, непрозорими, мають проблеми з кадровими призначеннями та корупційними ризиками», - зазначає депутат.

У звʼязку з цим, додає він, виникає потреба у їхній корпоратизації, адже це дозволить покращити фінансовий контроль над діяльністю підприємств, захистити найманий менеджмент від оперативного втручання місцевих політиків тощо.

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