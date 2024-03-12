Податкова служба у Харківській області пояснює, які дії податкової у разі, якщо платник податків подав декларацію з недотриманням вимог по її заповненню.

Зазначається, що відповідно до п. 49.11 ПКУ у разі подання платником податків до контролюючого органу податкової декларації, заповненої з порушенням вимог п. 48.3 та 48.4 ПКУ, а також недотримання вимог абзаців першого – третього п. 49.4 ПКУ контролюючий орган зобов'язаний надати такому платнику податків письмове повідомлення про відмову у прийманні його податкової декларації із зазначенням причин такої відмови:

- у разі отримання такої податкової декларації, надісланої поштою або засобами електронного зв'язку, – протягом п'яти робочих днів з дня її отримання;

- у разі отримання такої податкової декларації особисто від платника податку або його представника – протягом трьох робочих днів з дня її отримання.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.