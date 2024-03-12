Митники не дали вивезти з України нумізматичну колекцію та ювілейне видання «Кобзаря»

Одеські митники завадили вивезенню цінних артефактів з України до Молдови.

Джерело фото: Державна митна служба України

В Одеському пункті пропуску "Старокозаче-Тудора" митники виявили цінні культурні артефакти, які без відповідних дозвільних документів намагалися вивезти громадяни України до Молдови. Серед знайдених речей були нумізматична колекція та ювілейне видання "Кобзаря", повідомила Державна митна служба України.

У громадянина, який перетинав кордон, митники виявили 92 монети, схожі на срібні, що датуються XVIII-XX століттями, а також різноманітні медальй та монети різних країн і періодів. Серед артефактів були іспанські песо, німецькі марки, французькі франки, британські крони, копійки та рублі Російської імперії, латвійські лати та бельгійські франки.

Також було виявлено рідкісне колекційне видання творів Тараса Шевченка, видане у 1939 році. Ця книга, яка мала великий попит серед читачів та бібліотек, тимчасово вилучена митниками за порушення митних правил.

Подальші дії з цими артефактами будуть визначені після проведення відповідної експертизи, яка визначить їх автентичність, вартість та цінність. А поки що, нумізматична колекція та "Кобзар" залишаються під контролем митних органів за порушення митних правил.

Джерело фото: Державна митна служба України

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