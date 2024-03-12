Таможенники не дали вывезти из Украины нумизматическую коллекцию и юбилейное издание «Кобзаря»

Одесские таможенники помешали вывозу ценных артефактов из Украины в Молдову.

Источник фото: Государственная таможенная служба Украины

В Одесском пункте пропуска "Старокозаче-Тудор" таможенники обнаружили ценные культурные артефакты, которые без соответствующих разрешительных документов пытались вывезти граждане Украины в Молдову. В числе найденных вещей были нумизматическая коллекция и юбилейное издание "Кобзаря", сообщила Государственная таможенная служба Украины.

У гражданина, пересекавшего границу, таможенники обнаружили 92 монеты, похожие на серебряные, датируемые XVIII-XX веками, а также различные медали и монеты разных стран и периодов. Среди артефактов были испанские песо, немецкие марки, французские франки, британские кроны, копейки и рубли Российской империи, латышские латы и бельгийские франки.

Также было обнаружено редкое коллекционное издание произведений Тараса Шевченко, изданное в 1939 году. Эта книга, пользовавшаяся большим спросом среди читателей и библиотек, временно изъята таможенниками за нарушение таможенных правил.

Последующие действия с этими артефактами будут определены после проведения соответствующей экспертизы, которая определит их подлинность, стоимость и ценность. А пока нумизматическая коллекция и "Кобзарь" остаются под контролем таможенных органов за нарушение таможенных правил.

Источник фото: Государственная таможенная служба Украины

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