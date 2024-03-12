Какие действия налоговой, если налогоплательщик подал декларацию с несоблюдением требований: разъяснение

В случае несоблюдения требований по заполнению деклараций орган ГНС обязан предоставить налогоплательщику письменное уведомление об отказе в приеме его декларации с указанием причин такого отказа.

Налоговая служба в Харьковской области объясняет, какие действия налоговой в случае, если налогоплательщик подал декларацию с несоблюдением требований по ее заполнению.

Отмечается, что согласно п. 49.11 НКУ в случае представления налогоплательщиком в контролирующий орган налоговой декларации, заполненной с нарушением требований п. 48.3 и 48.4 НКУ, а также несоблюдение требований абзацев первого – третьего п. 49.4 НКУ контролирующий орган обязан предоставить такому налогоплательщику письменное уведомление об отказе в приеме его налоговой декларации с указанием причин такого отказа:

- в случае получения такой налоговой декларации, отправленной по почте или средствами электронной связи, – в течение пяти рабочих дней со дня ее получения;

- в случае получения такой налоговой декларации лично от налогоплательщика или его представителя – в течение трех рабочих дней со дня ее получения.

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