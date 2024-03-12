Депутаты хотят корпоратизировать коммунальные предприятия

Парламент работает над законопроектом №5593-д, который, по словам депутата, является логическим продолжением реформы корпоративного управления.

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Как отметил народный депутат от фракции «Слуга Народа», председатель подкомитета по вопросам регулирования публичных закупок и эффективного управления государственным и коммунальным имуществом Алексей Мовчан, коммунальные предприятия в большинстве своем управляются неэффективно, но изменить ситуацию может их корпоратизация.

По его словам, в Украине по состоянию на 1 января этого года зарегистрировано 14 012 коммунальных предприятий, имеющих существенные недостатки по сравнению с частными.

«Они менее прибыльны, менее эффективны и менее инновационны, имеют худшую мотивацию и производительность персонала, искажают конкуренцию на рынке. Не только общество, но и общины и государство страдают неэффективной деятельностью коммунальных предприятий», – пояснил парламентарий.

Он добавил, что именно поэтому парламент работает над законопроектом №5593-д, который, по его словам, является логическим продолжением реформы корпоративного управления.

Мовчан объясняет, что только 22% коммунальных предприятий смогли обеспечить свою деятельность без внешнего финансирования, а около 60% предприятий не отчитываются публично о своей деятельности.

«То есть сейчас КП убыточны, непрозрачны, имеют проблемы с кадровыми назначениями и коррупционными рисками», - отмечает депутат.

В связи с этим, добавляет он, возникает потребность в их корпоратизации, ведь это позволит улучшить финансовый контроль над деятельностью предприятий, защитить наемный менеджмент от оперативного вмешательства местных политиков и т.п.

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