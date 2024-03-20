Урсула фон дер Ляйен представит изменения в порядке интеграции Украины, Молдовы и Западных Балкан в ЕС

20 марта будут предложены изменения, по которым могут постепенно разрешить странам-кандидатам присоединиться к единому рынку ЕС.

Президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен сегодня, 20 марта, представит предложения, которые изменят способ приема новых членов ЕС.

Согласно проекту, полученному Politico, вместо текущего подхода «все или ничего» Брюссель стремится постепенно облегчить вступление Украины, Молдовы и Западных Балкан в ЕС.

Это позволит странам, которые находятся «в зале ожидания» ЕС, получить определенные преимущества членства, а не ждать годами или десятилетиями, пока они проводят необходимые реформы. В частности, Брюссель предлагает постепенно разрешить странам-кандидатам присоединиться к единому рынку, опираясь на предложение Франции, Германии и Португалии.

Лидеры Союза должны будут обсудить, какие шаги должны сопровождаться обязательствами.

«Большинство лидеров ЕС уже предупредили, что Союзом с 30+ членами будет еще труднее управлять. Брюссель предлагает отойти от требования единогласия (усложняющего принятие решений по внешней и налоговой политике) во избежание будущих тупиков. Документ предусматривает голосование квалифицированным большинством «с соответствующими и пропорциональными гарантиями для учета стратегических национальных интересов», - отмечает издание.

Комиссия настаивает на том, что для того, чтобы избавиться от единодушия, не нужно менять договор ЕС, учитывая, что путь уже прописан в текущих договорах с помощью так называемых статей о прохождении, позволяющих странам изменять правила голосования (путем единогласного голосования).

27 еврокомиссаров намерены одобрить документ на сегодняшнем заседании Коллегии.

Автор: Наталья Мамченко

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