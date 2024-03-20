Урсула фон дер Ляєн представить зміни у порядку інтеграції України, Молдови та Західних Балкан до ЄС

20 березня будуть запропоновані зміни, за яким можуть поступово дозволити країнам-кандидатам приєднатися до єдиного ринку ЄС.

Президент Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн сьогодні, 20 березня, представить пропозиції, які змінять спосіб прийому нових членів ЄС.

Згідно з проектом, отриманим Politico, замість поточного підходу «все або нічого» Брюссель прагне поступово полегшити вступ України, Молдови та Західних Балкан до ЄС.

Це дозволить країнам, які перебувають «у залі очікування» до ЄС, отримати певні переваги членства, а не чекати роками чи десятиліттями, поки вони проводять необхідні реформи. Зокрема, Брюссель пропонує поступово дозволити країнам-кандидатам приєднатися до єдиного ринку — спираючись на пропозицію Франції, Німеччини та Португалії..

Лідери Союзу повинні будуть обговорити, які кроки мають супроводжуватися зобов'язаннями.

«Більшість лідерів ЄС уже попередили, що Союзом із 30+ членами буде ще важче керувати. Брюссель пропонує відійти від вимоги одностайності (що ускладнює прийняття рішень щодо зовнішньої та податкової політики), щоб уникнути майбутніх тупиків. Документ передбачає голосування кваліфікованою більшістю «з відповідними та пропорційними гарантіями для врахування таких стратегічних національних інтересів», - зазначає видання.

Комісія наполягає на тому, що для того, щоб позбутися одностайності, не потрібно змінювати договір ЄС, враховуючи, що шлях уже прописаний у поточних договорах за допомогою так званих статей про проходження, які дозволяють країнам змінювати правила голосування (шляхом одноголосного голосування).

27 єврокомісарів збираються схвалити документ на сьогоднішньому засіданні Колегії.

Автор: Наталя Мамченко

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