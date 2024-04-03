На должности судей апелляционных судов претендуют 1 850 кандидатов – ВККС

ВККС завершила процедуру допуска кандидатов к участию в конкурсе на должности судей апелляционных судов.

Высшая квалификационная комиссия судей 3 апреля 2024 года сообщила о завершении процедуры допуска кандидатов для участия в конкурсе на должности судей апелляционных судов.

К квалификационному оцениванию в рамках конкурса ВККС допустила 1 850 кандидатов.

При этом 204 кандидата получили отказ в допуске к участию в конкурсе.

Еще 22 кандидата прекратили участие в конкурсе.

Таким образом, на 425 вакантных должностей судей общих апелляционных судов претендуют 1 515 кандидатов. При этом 827 кандидатов выбрали криминальную специализацию, а 688 кандидатов – гражданскую специализацию.

На 67 вакантных должностей судей апелляционных административных судов претендуют 175 кандидатов.

На 58 должностей судей апелляционных хозяйственных судов претендуют 160 кандидатов.

Следующий этап конкурса – назначение квалификационного экзамена и, собственно, сам экзамен.

Напомним, что конкурс на 550 вакантных должностей судей апелляционных судов ВККС объявила 14 сентября 2023 года. Всего документы для участия в конкурсе подали 2076 кандидатов.

Автор Вячеслав Хрипун

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