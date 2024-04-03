Правительство утвердило порядок предоставления субвенции для обустройства укрытий в медучреждениях

Субвенция направляется на реализацию проектов, связанных с новым строительством, реконструкцией, реставрацией, капитальным ремонтом фонда защитных построек гражданской защиты.

Фото: myvin.com.ua

Кабинет Министров Украины одобрил проект постановления «Об утверждении Порядка и условий предоставления субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на обустройство безопасных условий в учреждениях здравоохранения». Благодаря постановлению будет определен порядок и условия использования средств, направленных на обустройство укрытий в медучреждениях.

«Один миллиард гривен правительство предусмотрело на обустройство укрытий в больницах. Наша цель – гарантировать доступность, безопасность и эффективность медицинских услуг для всех украинцев. В этом нам помогают партнеры», – заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Уже больше двух лет враг каждый день целенаправленно разрушает нашу медицинскую инфраструктуру. Конечно, это создает дополнительную нагрузку на систему здравоохранения и ставит перед нами новые вызовы. Со своей стороны, мы делаем все возможное, чтобы защитить жизнь и здоровье наших людей», — сказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

По его словам, приоритет — безопасность пациентов и медиков.

Субвенция направляется на реализацию проектов, связанных с новым строительством, реконструкцией, реставрацией, капитальным ремонтом фонда защитных сооружений гражданской защиты в медучреждениях в соответствии с действующими строительными нормами.

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