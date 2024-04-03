Уряд затвердив порядок надання субвенції для облаштування укриттів у медзакладах

Субвенція спрямовується на реалізацію проектів, повʼязаних з новим будівництвом, реконструкцією, реставрацією, капітальним ремонтом фонду захисних споруд цивільного захисту.

Фото: myvin.com.ua

Кабінет Міністрів України схвалив проект постанови «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах охорони здоровʼя». Завдяки постанові буде визначено порядок та умови використання коштів, направлених на облаштування укриттів у медзакладах.

«Один мільярд гривень уряд передбачив на облаштування укриттів у лікарнях. Наша мета — гарантувати доступність, безпечність та ефективність медичних послуг для всіх українців. У цьому нам допомагають партнери», — заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Вже понад два роки ворог кожного дня цілеспрямовано руйнує нашу медичну інфраструктуру. Звісно це створює додаткове навантаження на систему охорони здоровʼя та ставить перед нами нові виклики. Зі свого боку ми робимо все можливе, аби захистити життя та здоровʼя наших людей», — сказав міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

За його словами, пріоритет — безпека пацієнтів та медиків.

Субвенція спрямовується на реалізацію проектів, повʼязаних з новим будівництвом, реконструкцією, реставрацією, капітальним ремонтом фонду захисних споруд цивільного захисту у медзакладах відповідно до чинних будівельних норм.

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