На посади суддів апеляційних судів претендують 1 850 кандидатів – ВККС

ВККС завершила процедуру допуску кандидатів до участі у конкурсі на посади суддів апеляційних судів.

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Вища кваліфікаційна комісія суддів 3 квітня 2024 року повідомила про завершення процедури допуску кандидатів для участі у конкурсі на посади суддів апеляційних судів.

До кваліфікаційного оцінювання у рамках конкурсу ВККС допустила 1 850 кандидатів.

Одразу 204 кандидати отримали відмову у допуску до участі у конкурсі.

Ще 22 кандидати припинили участь у конкурсі.

Таким чином, на 425 вакантних посад суддів загальних апеляційних судів претендують 1 515 кандидатів. При цьому 827 кандидатів обрали кримінальну спеціалізацію, а 688 кандидатів – цивільну спеціалізацію.

На 67 вакантних посад суддів апеляційних адміністративних судів претендують 175 кандидатів.

А на 58 посад суддів апеляційних господарських судів претендують 160 кандидатів.

Наступний етап конкурсу – призначення кваліфікаційного іспиту і, власне, сам іспит.

Нагадаємо, що конкурс на 550 вакантних посад суддів апеляційних судів ВККС оголосила 14 вересня 2023 року. Всього документи для участі у конкурсі подали 2076 кандидатів.

Автор В’ячеслав Хрипун

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