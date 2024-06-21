Использовать кредитные деньги для участия в азартных играх будет запрещено с 22 июня – Нацбанк

Нацбанк ввел запрет на использование кредитных средств для участия в азартных играх.

Национальный банк Украины с 22 июня 2024 г. вводит запрет на проведение платежных операций клиентов на счета организаторов азартных игр для участия в азартных играх за счет средств, полученных на условиях кредита.

«Соответствующая мера позволит минимизировать риски для безопасности и стабильности финансовой системы, уменьшит негативные последствия функционирования сферы азартных игр в сети Интернет, будет способствовать защите прав потребителей и развитию ответственного потребительского кредитования» - отмечает Нацбанк.

Указанные изменения внесены постановлением Правления Национального банка Украины от 21 июня 2024 г. № 72 «О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 24 февраля 2022 г. № 18», которое вступает в силу с 22 июня 2024 года.

Автор: Наталя Мамченко

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