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Когда обращаться за жилищной субсидией, чтобы выплата была назначена с начала неотапливаемого сезона

18:09, 21 июня 2024
Если заявление и документы на жилищную субсидию подать до 1 июля, то выплата будет назначена с начала неотапливаемого сезона.
Когда обращаться за жилищной субсидией, чтобы выплата была назначена с начала неотапливаемого сезона
Источник фото: tsn.ua
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В соответствии с пунктом 75 Положения о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 № 848, в случае подачи заявления о назначении и предоставлении субсидии в течение двух месяцев с начала неотапливаемого (отопительного) сезона, жилищная субсидия назначается с начала такого сезона (но не ранее дня возникновения права на ее получение).

Если жилищная субсидия уже была назначена, то обязательно обращаться за субсидией на следующий период нужно лишь некоторым категориям граждан. В основном, субсидия на последующий период продолжается автоматически, без обращения человека.

Если лицо или члены его домохозяйства подали документы до 1 июля, тогда выплата будет назначена с 1 мая – с начала неотапливаемого сезона, пишут в ПФУ.

Подать заявление и необходимые документы в орган Фонда можно одним из способов:

  • через сервисные центры Пенсионного фонда Украины, уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин, центры предоставления административных услуг;
  • почтовой отправкой – на адрес органа Фонда;

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