Коли звертатися за житловою субсидією, щоб виплату було призначено з початку неопалювального сезону

Відповідно до пункту 75 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848, у разі подання заяви про призначення та надання субсидії протягом двох місяців з початку неопалювального (опалювального) сезону, житлова субсидія призначається з початку такого сезону (але не раніше дня виникнення права на її отримання).
Якщо житлову субсидію вже було призначено, то обов’язково звертатися за субсидією на наступний період потрібно лише деяким категоріям громадян. В основному, субсидія на наступний період продовжується автоматично, без звернення людини.
Якщо особа або члени її домогосподарства подали документи до 1 липня, тоді виплату буде призначено з 1 травня – з початку неопалювального сезону, пишуть у ПФУ.
Подати заяву та необхідні документи до органу Фонду можна в один із способів:
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