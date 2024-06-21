16,4 млн гривень збитків на освітленні Одеси: завершено розслідування щодо високопосадовця облради

Високопосадовець Одеської облради підозрюється у завданні збитків на 16,4 мільйона гривень.

За даними Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, завершено досудове розслідування щодо високопосадовця Одеської обласної ради VII скликання, який отримав підозру у завданні збитків у розмірі 16,4 мільйона гривень державі під час закупівлі вуличного освітлення.

У 2018 році депутат облради спільно з селищним головою організував укладення договорів на облаштування вуличного освітлення з підконтрольним йому товариством без відповідних тендерних процедур та електронних закупівель. Ця діяльність дозволила підрядникам штучно завищувати вартість робіт на понад 6 разів, поділяючи їх на частини, кожна з яких не перевищувала ліміт 1,5 мільйона гривень. Після цього здійснювались фальсифікації актів приймання робіт, що надавали підставу для неправомірних виплат.

У листопаді 2023 року депутату було пред'явлено підозру у завданні 6 мільйонів гривень збитків, а в квітні 2024 року встановлено додаткові 10,4 мільйони гривень збитків.

Відповідно до Конституції України, особа вважається невинуватою доти, доки її вину не буде доведено в законному порядку судовим рішенням.

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