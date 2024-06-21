16,4 млн гривен убытков на освещении Одессы: завершено расследование в отношении чиновника облсовета

Высокопоставленный чиновник Одесского облсовета подозревается в нанесении ущерба на 16,4 миллиона гривен.

По данным Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, завершено досудебное расследование в отношении чиновника Одесского областного совета VII созыва, который получил подозрение в нанесении ущерба в размере 16,4 миллиона гривен государству при закупке уличного освещения.

В 2018 году депутат облсовета совместно с поселковым головой организовал заключение договоров на обустройство уличного освещения с подконтрольным ему обществом без соответствующих тендерных процедур и электронных закупок. Эта деятельность позволила подрядчикам искусственно завышать стоимость работ более чем в 6 раз, разделяя их на части, каждая из которых не превышала лимит 1,5 миллиона гривен. После этого осуществлялись фальсификации актов приемки работ, которые давали основание для неправомерных выплат.

В ноябре 2023 года депутату было предъявлено подозрение в нанесении 6 миллионов гривен убытков, а в апреле 2024 года установлено дополнительные 10,4 миллиона гривен убытков.

Согласно Конституции Украины, лицо считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана в законном порядке судебным решением.

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