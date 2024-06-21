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Використовувати кредитні гроші для участі в азартних іграх буде заборонено з 22 червня – Нацбанк

12:57, 21 червня 2024
Нацбанк запровадив заборону на використання кредитних коштів для участі в азартних іграх.
Використовувати кредитні гроші для участі в азартних іграх буде заборонено з 22 червня – Нацбанк
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Національний банк України з 22 червня 2024 року запроваджує заборону на проведення платіжних операцій клієнтів на рахунки організаторів азартних ігор для участі в азартних іграх за рахунок коштів, отриманих на умовах кредиту.

«Відповідний захід дасть змогу мінімізувати ризики для безпеки та стабільності фінансової системи, зменшить негативні наслідки функціонування сфери азартних ігор в мережі Інтернет, сприятиме захисту прав споживачів та розвитку відповідального споживчого кредитування» - зазначає Нацбанк.  

Зазначені зміни внесені постановою Правління Національного банку України від 21 червня 2024 року № 72 «Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 24 лютого 2022 року № 18», що набирає чинності з 22 червня 2024 року.

Автор: Наталя Мамченко 

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