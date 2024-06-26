Практика судов
  1. Публикации
  2. / Судебная практика

Верховный Суд не видит препятствий, чтобы один судья рассматривал уголовное производство и дело об админправонарушениях в отношении одного и того же лица

07:45, 26 июня 2024
Один и тот же судья апелляционного суда может рассматривать и уголовное дело, и дело об админправонарушении в отношении одного и того же лица – Верховный Суд.
Верховный Суд не видит препятствий, чтобы один судья рассматривал уголовное производство и дело об админправонарушениях в отношении одного и того же лица
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

УПК императивно не устанавливает запрета судье апелляционного суда рассматривать уголовное производство и дело об административном правонарушении в отношении одного и того же лица. Об этом отметила в своем постановлении коллегия судей Третьей судебной палаты Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда по решению от 1 мая 2024 года по делу №607/13421/22.

Позиции судов первой и апелляционной инстанций

Местный суд, с которым согласился суд апелляционной инстанции, признал виновным и осудил лицо по ч. 2 ст. 286-1 УК. В кассационной жалобе осужденный утверждал, что судья апелляционного суда рассмотрел и дело об административном правонарушении по ст. 130 КУоАП и уголовное производство по ст. 286-1 УК в отношении него, что являлось основанием для заявления этим судьей самоотвода.

Позиция КУС

Верховный Суд оставил без изменения решения судов предыдущих инстанций.

Так, КУС указывает, что УПК императивно не устанавливает запрет рассматривать судьи апелляционного суда уголовное производство и дело об административном правонарушении в отношении одного и того же лица.

Часть 1 ст. 75 УПК определяет следующие обстоятельства, исключающие участие судьи:

  • если он является заявителем, потерпевшим, гражданским истцом, гражданским ответчиком, близким родственником или членом семьи следователя, прокурора, подозреваемого, обвиняемого, заявителя, потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика;
  • если он участвовал в этом производстве как свидетель, эксперт, специалист, представитель персонала органа пробации, переводчик, следователь, прокурор, защитник или представитель
  • если он лично, его близкие родственники или члены его семьи заинтересованы в результатах производства;
  • при наличии других обстоятельств, вызывающих сомнение в его беспристрастности;
  • в случае нарушения установленного ч. 3 ст. 35 УПК порядка определения следственного судьи, судьи для рассмотрения дела.

Учитывая предписания статей 75–80 УПК, сторона защиты не была лишена права заявить по указанным ею основаниям отвод судьи, однако таким правом не воспользовалась. Каких-либо заявлений стороны защиты об отводе судьи или о наличии сомнения в беспристрастности суда материалы дела не содержат.

Автор: Наталья Мамченко 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд не видит препятствий, чтобы один судья рассматривал уголовное производство и дело об админправонарушениях в отношении одного и того же лица

Один и тот же судья апелляционного суда может рассматривать и уголовное дело, и дело об админправонарушении в отношении одного и того же лица – Верховный Суд.

Уклонисты рискуют остаться без зарплаты, имущества и под уголовным розыском – что с 16 июля изменится для мужчин

Повестки смогут массово рассылать по последнему известному адресу, а штрафы выписать заочно – в дальнейшем заблокировать счета уклонистам, инициировать процесс взыскания их имущества, ходатайствовать о принудительной доставке в ТЦК и ограничении в праве вождения.

Правительство внесло изменения в Порядок реализации арестованных активов на электронных торгах

Имущество, находящееся под таможенным контролем, может быть выдано его владельцу или уполномоченному им лицу только после таможенного оформления указанного имущества согласно заявленной цели и уплате соответствующих таможенных платежей.

Лиц, обращающихся в сервисные центры МВД за перерегистрацией авто, будут дополнительно проверять

Граждан будет ждать дополнительная проверка при перерегистрации авто.

В Минобороны сначала поддержали законопроект о продлении срока на обновление военно-учетных данных, но затем передумали

Минобороны 24 июня направило в Комитет письмо, которым поддержало законопроект о продлении срока на обновление военно-учетных данных до 150 дней, впрочем, уже 25 июня это письмо отозвало.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Катерина Широка
    Катерина Широка
    суддя Вищого антикорупційного суду