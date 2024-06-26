Верховный Суд не видит препятствий, чтобы один судья рассматривал уголовное производство и дело об админправонарушениях в отношении одного и того же лица

Один и тот же судья апелляционного суда может рассматривать и уголовное дело, и дело об админправонарушении в отношении одного и того же лица – Верховный Суд.

УПК императивно не устанавливает запрета судье апелляционного суда рассматривать уголовное производство и дело об административном правонарушении в отношении одного и того же лица. Об этом отметила в своем постановлении коллегия судей Третьей судебной палаты Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда по решению от 1 мая 2024 года по делу №607/13421/22.

Позиции судов первой и апелляционной инстанций

Местный суд, с которым согласился суд апелляционной инстанции, признал виновным и осудил лицо по ч. 2 ст. 286-1 УК. В кассационной жалобе осужденный утверждал, что судья апелляционного суда рассмотрел и дело об административном правонарушении по ст. 130 КУоАП и уголовное производство по ст. 286-1 УК в отношении него, что являлось основанием для заявления этим судьей самоотвода.

Позиция КУС

Верховный Суд оставил без изменения решения судов предыдущих инстанций.

Так, КУС указывает, что УПК императивно не устанавливает запрет рассматривать судьи апелляционного суда уголовное производство и дело об административном правонарушении в отношении одного и того же лица.

Часть 1 ст. 75 УПК определяет следующие обстоятельства, исключающие участие судьи:

если он является заявителем, потерпевшим, гражданским истцом, гражданским ответчиком, близким родственником или членом семьи следователя, прокурора, подозреваемого, обвиняемого, заявителя, потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика;

если он участвовал в этом производстве как свидетель, эксперт, специалист, представитель персонала органа пробации, переводчик, следователь, прокурор, защитник или представитель

если он лично, его близкие родственники или члены его семьи заинтересованы в результатах производства;

при наличии других обстоятельств, вызывающих сомнение в его беспристрастности;

в случае нарушения установленного ч. 3 ст. 35 УПК порядка определения следственного судьи, судьи для рассмотрения дела.

Учитывая предписания статей 75–80 УПК, сторона защиты не была лишена права заявить по указанным ею основаниям отвод судьи, однако таким правом не воспользовалась. Каких-либо заявлений стороны защиты об отводе судьи или о наличии сомнения в беспристрастности суда материалы дела не содержат.

Автор: Наталья Мамченко

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