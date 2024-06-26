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Верховний Суд не бачить перепон, аби один суддя розглядав кримінальне провадження та справу про адмінправопорушення стосовно однієї й тієї ж особи

07:45, 26 червня 2024
Один і той же суддя апеляційного суду може розглядати і кримінальну справу, і справу про адмінправопорушення стосовно однієї і тієї ж особи – Верховний Суд.
Верховний Суд не бачить перепон, аби один суддя розглядав кримінальне провадження та справу про адмінправопорушення стосовно однієї й тієї ж особи
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КПК імперативно не встановлює заборону судді апеляційного суду розглядати кримінальне провадження та справу про адміністративне правопорушення стосовно однієї й тієї ж особи. Про це зазначила у своїй постанові колегія суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду у постанові від 1 травня 2024 року по справі №607/13421/22.

Позиції судів першої та апеляційної інстанцій

Місцевий суд, з яким погодився суд апеляційної інстанції визнав винуватою та засудив особу за ч. 2 ст. 286-1 КК. У касаційній скарзі засуджений стверджував, що суддя апеляційного суду розглянув і справу про адміністративне правопорушення за ст. 130 КУпАП і кримінальне провадження за ст. 286-1 КК стосовно нього, що було підставою для заявлення цим суддею самовідводу.

Позиція ККС

Верховний Суд залишив без зміни рішення судів попередніх інстанцій.

Так, ККС вказує, що КПК імперативно не встановлює заборону розглядати судді апеляційного суду кримінальне провадження та справу про адміністративне правопорушення стосовно однієї й тієї ж особи.

Частина 1 ст. 75 КПК визначає такі обставини, що виключають участь судді:

  • якщо він є заявником, потерпілим, цивільним позивачем, цивільним відповідачем, близьким родичем чи членом сім'ї слідчого, прокурора, підозрюваного, обвинуваченого, заявника, потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача;
  • якщо він брав участь у цьому провадженні як свідок, експерт, спеціаліст, представник персоналу органу пробації, перекладач, слідчий, прокурор, захисник або представник
  • якщо він особисто, його близькі родичі чи члени його сім’ї зацікавлені в результатах провадження;
  • за наявності інших обставин, які викликають сумнів у його неупередженості;
  • у випадку порушення встановленого ч. 3 ст. 35 КПК порядку визначення слідчого судді, судді для розгляду справи.

З огляду на приписи статей 75–80 КПК сторона захисту не була позбавлена права заявити з вказаних нею підстав відвід судді, проте таким правом не скористалася. Будь-яких заяв сторони захисту про відвід судді або про наявність сумніву в неупередженості суду матеріали справи не містять.

Автор: Наталя Мамченко 

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