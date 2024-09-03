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Если лицо добровольно предоставило следователю телефон, это не свидетельствует о получении доказательств внепроцессуальным способом – Верховный Суд

08:20, 3 сентября 2024
Адвокат утверждал, что снятие информации с телефона было осуществлено путем вмешательства в личное общение, поскольку телефон был изъят до внесения сведений в ЕРДР и без определения следственного судьи.
Если лицо добровольно предоставило следователю телефон, это не свидетельствует о получении доказательств внепроцессуальным способом – Верховный Суд
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Процессуальный закон не требует от следователя осуществлять сбор доказательств исключительно путем получения временного доступа к ним.

Если лицо, в распоряжении которого находятся вещи, документы и другие материалы, имеющие доказательное значение для установления обстоятельств совершения уголовного правонарушения, выражая свое волеизъявление, добровольно предоставляет их следователю, это не свидетельствует о получении таких доказательств органом досудебного расследования внепроцессуальным способом и не является основанием для признания их недопустимыми. На это указал в своем постановлении от 9 июля 2024 Кассационный уголовный суд Верховного по делу №229/1339/22.

Позиции судов первой и апелляционной инстанций

Местный суд, с которым согласился суд апелляционной инстанции, признал виновным и осудил лицо по ч. 2 ст. 114-2 УК (в редакции статьи, действовавшей на момент совершения уголовного правонарушения) к наказанию в виде лишения свободы сроком на 8 лет. В кассационной жалобе сторона защиты утверждает, что снятие информации с ее телефона было осуществлено путем вмешательства в частное общение, поскольку телефон был изъят до внесения сведений в ЕРДР и без определения следственного судьи, а постановление об аресте имущества (телефона) вынесено с нарушением сроков, определенных ч. 5 ст. 171 УПК.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд изменил решение судов предыдущих инстанций по части назначенного наказания. Смягчено назначенное наказание по ч. 2 ст. 114-2 УК (в редакции статьи, действовавшей на момент совершения уголовного правонарушения) до 5 лет 6 месяцев лишения свободы.

КУС указывает, что утверждение жалобщиков об изъятии телефона внепроцессуальным способом, повлекшее вмешательство в частное общение, необоснованно.

Как было установлено местным судом, обвиняемая добровольно предоставила следователю имеющийся у нее мобильный телефон. Процессуальный закон не требует от следователя осуществлять сбор доказательств исключительно путем получения временного доступа к ним.

В случае, когда лицо, в распоряжении которого находятся вещи, документы и другие материалы, имеющие доказательное значение для установления обстоятельств совершения уголовного правонарушения, выражая свое волеизъявление, добровольно предоставляет их следователю, это не свидетельствует о получении таких доказательств органом досудебного расследования внепроцессуальным способом и не является основанием для признания их недопустимыми. Добровольная выдача телефона состоялась после внесения сведений в ЕРДР во время задержания лица, а потому утверждение осужденной о фактическом проведении обыска, который обязательно требовал наличия определения следственного судьи, безосновательны.

Автор: Наталя Мамченко 

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