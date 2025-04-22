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«Солдат имел проблемы с психическим здоровьем», — суд оправдал командира роты за бегство 14 военнослужащих

08:10, 22 апреля 2025
Мобилизованный, который в итоге оказался в психоневрологической больнице, удачно прошел ВЛК, но выдержал на полигоне лишь двое суток.
«Солдат имел проблемы с психическим здоровьем», — суд оправдал командира роты за бегство 14 военнослужащих
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Очередной судебный процесс, связанный с самовольным оставлением мобилизованными военнослужащими расположения воинской части, завершился на днях в Чернигове.

Как отмечено в материалах дела, с 1 декабря 2024 года по 9 февраля 2025 года одну из учебных рот, которая находится на военном полигоне возле поселка Гончаровское в Черниговской области, самовольно покинули 14 военнослужащих.

Особое внимание военных органов правопорядка привлек случай ухода из воинской части мобилизованного, который 7 февраля после обеда направился к месту, где военнослужащие умываются и стирают вещи, однако вовремя не вернулся в место расположения роты.

Поиски военнослужащего в окрестных лесах, продолжавшиеся 7 и 8 февраля, результата не дали.

9 февраля солдат был задержан полицейскими и представителями Военной службы правопорядка в лесу, после чего выяснилось, что военнослужащий самовольно покинул воинскую часть.

В связи с очередным побегом солдата, претензии возникли к командиру учебной роты – лейтенанту Андрею Л., в отношении которого был составлен протокол по ч. 2 ст. 172-15 (небрежное отношение военного должностного лица к военной службе, совершенное в условиях особого периода) Кодекса об административных правонарушениях. По мнению командования, офицер не осуществлял контроль над личным составом и вообще плохо понимал, что происходит в его подразделении.

Андрей Л. свою вину не признал и сообщил, что сбежавший из подразделения солдат был зачислен в списки личного состава роты только 5 февраля, то есть за двое суток до побега.

По мнению командира роты, у солдата были серьезные проблемы со здоровьем, в том числе психическим.

Когда военнослужащего задержали в лесу, то поведение мобилизованного было не слишком адекватным. Солдат бесцельно бродил в лесу, находился в тяжелом психологическом состоянии, рассказывал, что хочет увидеться с отцом и визуально имел проблемы с психикой.

Через некоторое время, которое прошло после задержания в лесу, солдат был доставлен для лечения в Черниговскую областную психоневрологическую больницу, а именно в отделение для применения принудительных мер медицинского характера.

Также офицер добавил, что после получения информации об исчезновении солдата, немедленно доложил об этом командованию, а затем лично участвовал в поисках военнослужащего.

Что касается других случаев бегства военнослужащих из учебной роты, то Андрей Л. сообщил, что учебный батальон располагается на достаточно большой территории в лесистой местности. Следовательно, если кто-то из военнослужащих вдруг захочет сбежать, то командир роты никак не сможет этому помешать. Но при этом, о каждом случае бегства, Андрей Л. быстро информировал командование.

Изучив позиции сторон, суд пришел к выводу об отсутствии в действиях Андрея Л. состава административного правонарушения.

10 апреля 2025 года Черниговский райсуд Черниговской области закрыл дело об административном правонарушении.

Автор: Вячеслав Хрипун

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